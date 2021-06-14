الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تطويره.. أسعار عضوية نادى الرى في الزمالك 

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مجلس إدارة نادى الرى بالزمالك برئاسة المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، عن أسعار الاشتراك بعضوية نادي العاملين بالوزارة ، مع تسجيل البيانات عبر رابط مخصص لذلك أو الاتصال برقم مخصص، وذلك عقب فتح باب العضوية بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على إشهار نادى العاملين بالرى تحت رقم 430  خلال شهر أبريل الماضي. 

وأوضح مجلس إدارة النادى، إن الاشتراك فى العضوية لغير العاملين بوزارة الموارد المائية والري تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما يتم إعفاء جميع  العاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة وبالمحافظات من سداد قيمة الاشتراك الأسرى. 

يأتى ذلك عقب افتتاح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، لنادى العاملين في الزمالك، عقب انتهاء أعمال التطوير والصيانة لكافة المرافق به، والذى يقع على مساحة قدرها 2310 متر مربع، كما يضم النادى مطعم وكافتريا وأكشاك خدمية، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة متعددة المناسيب بمساحة 1769 متر مربع، ومنطقة أطفال بمساحة 210 أمتار مربعة، وممشى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة ومنطقة مسطحات خضراء. 

كما يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال تطوير كافة الحدائق ومنها حدائق النيل بالمناشى؛ ومتابعة كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين حال زيارتهم ، بجانب تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان وتجهيزها بفتح كافيتريات لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق، وتجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلال القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق، منوها بأن جميع الحدائق تتوفر فيها جميع المرافق والخدمات والألعاب الترفيهية. 

وتتضمن الخطة تطوير مختلف الحدائق العامة التابعة لها بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين ولقضاء أوقات ممتعة لهم، خاصة أن حدائق الري في القناطر تعتبر من أجمل الحدائق في منطقة دلتا النيل، وتبلغ مساحتها 68 فدانًا، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحال التجارية على الاسوار لتكون مصدر دخل واستثمار مستقبلا. 

يذكر أن وزارة الري بدأت خطة التطوير بمختلف الحدائق طوال الفترة الماضية بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين بالوزارة، حيث تم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، وأصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين عند إتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق بكامل طاقتها.

- رابط التسجيل.
 

وزارة الرى العاملين خدمات الشباب والرياضة

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