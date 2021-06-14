الفلبين تسجل 6426 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 6 آلاف و426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى مليون و322 ألفا و53 حالة.

وأوضحت صحيفة /فلبين ستار/ الفلبينية أن السلطات الصحية سجلت، خلال الفترة نفسها، 57 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الفلبين منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 22 ألفا و845 حالة.

وتعافى على مدار أمس السبت 7 آلاف و145 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد نحو مليون و240 ألفا و112 شخصا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.