قوى عاملة سوهاج: صرف 4.2 مليون جنيه منح اجتماعية لـ8503 عاملين غير منتظمين

قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية قامت خلال شهر مايو الماضي، بصرف 122 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ81 عاملا غير منتظم، منهم 49 منحة مولود بإجمالي 98 ألف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 21 ألف جنيه لـ7 عمال، و30 ألف جنيه منح وفاة أحد أفراد أسرة العامل المتوفي لـ3 عمال، و22 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 24 ألفاً و309 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة بواقع 4 ملايين و251 ألفاً و500 جنيه، لـ8503 عاملاً.

وأضاف، أن المديرية قامت باستخراج 494 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكاوي، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 6 شكاوي للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 172 منشأة، وإعادة التفتيش على 315 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 121 محضراً، فضلاً عن بحث 16 شكوى ومنح 7 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

وكانت المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي، بصرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ98 عاملا غير منتظم، منهم 66 منحة مولود بإجمالي 132 ألف جنيه، 27 ألف جنيه لـ9 عمال منحة زواج، و46 ألف جنيه منح وفاة أحد الأقارب لـ23 عاملا.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ817 عامل بإجمالي 119 ألفاً و808 جنيه، فضلاً عن تسجيل 138 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.