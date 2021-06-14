الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوى عاملة سوهاج: صرف 4.2 مليون جنيه منح اجتماعية لـ8503 عاملين غير منتظمين

مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة

قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية قامت خلال شهر مايو  الماضي، بصرف 122 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ81 عاملا غير منتظم، منهم 49 منحة مولود بإجمالي 98 ألف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 21 ألف جنيه لـ7 عمال، و30 ألف جنيه منح وفاة أحد أفراد أسرة العامل المتوفي لـ3 عمال، و22 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 24 ألفاً و309 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة بواقع 4 ملايين و251 ألفاً و500 جنيه، لـ8503 عاملاً.

وأضاف، أن المديرية قامت باستخراج 494 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكاوي، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 6 شكاوي للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 172 منشأة، وإعادة التفتيش على 315 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 121 محضراً، فضلاً عن بحث 16 شكوى ومنح 7 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

وكانت المديرية قامت خلال شهر أبريل  الماضي، بصرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ98 عاملا غير منتظم، منهم 66 منحة مولود بإجمالي 132 ألف جنيه،  27 ألف جنيه لـ9 عمال منحة زواج، و46 ألف جنيه منح وفاة أحد الأقارب لـ23 عاملا.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ817 عامل بإجمالي 119 ألفاً و808 جنيه، فضلاً عن تسجيل 138 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج منحة عيد العمال شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة حرفة السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تباين أسعار مكونات الحاسبات.. واستقرار في أسعار أجهزة الكمبيوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت