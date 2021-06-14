الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الاحتلال تنشر دباباتها شرق طوباس استعدادًا لتدريبات عسكرية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 نشرت قوات الاحتلال آليات عسكرية قرب قرية تياسير شرق طوباس لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي تياسير وجيه دبك: إن قوات الاحتلال وضعت دبابات عسكرية في الجهة الشرقية من القرية تمهيدا لإجراء تدريبات عسكرية فيها وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضح أن قوات الاحتلال تنفذ سنويا تدريبات في المنطقة، وهناك تخوفات أن تتسبب هذه التدريبات بحرائق وخسائر في ممتلكات المواطنين واراضيهم الزراعية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 9 فلسطينيين من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من الخليل بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت 4 أشخاص آخرين من جنين، ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهم منزله بمنطقة واد أبو فريحة في مدينة بيت ساحور.

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزما وشدة ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي، الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس، وتنفذه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات القائمة؛ نظرا لخطورته وخطورة ما سينتج عنها لاحقا.

وأشارت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية  أمس الأحد- إلى أنها طالما حذرت من هذا المخطط الاستيطاني الممنهج، خاصة عندما بدأت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية، ضد المواطنين الفلسطينيين في بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس، والتي انطلق أغلبها من بؤرة الإرهاب المسماة "يتسهار".

وكانت مؤسسات الأسرى، كشفت اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 3100 فلسطيني خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت المؤسسات - في تقرير لها أورده التلفزيون الفلسطيني - أن شهر مايو الماضي شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 أبريل 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين.

قوات الاحتلال آليات عسكرية طوباس وسائل اعلام فلسطينية فلسطين

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