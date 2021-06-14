371 وفاة وأكثر من 13500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، تسجيل 13721 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 6590 حالة في موسكو، وذلك بعدما ارتفع العدد اليومي للإصابات كثيرا الأسبوع الماضي.

وأعلنت العاصمة تقليص عطلة مدتها أربعة أيام للحد من انتشار الفيروس.

وبعد الأرقام الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا إلى خمسة ملايين و222408 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 371 شخصًا توفوا جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إجمالا إلى 126801 حالة.



وقالت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاء منفصلا إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من بدء الجائحة إلى نهاية أبريل.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت المنظمة، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماض