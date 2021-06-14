لتوفير المياه وفرص عمل.. تأهيل 1877.585 كيلومتر من الترع المتعبة

تعمل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات انتهت اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1877.585 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7950 كيلو مترا وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



أوضح غانم لـ " الدستور "، ، إنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنها تستهدف أيضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.



كما أنه من المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام الحالية ، مع وضع آلية لحصر كافة المساقى الخاصة وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

