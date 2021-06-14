الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

9 من ذوي القدرات.. تعيين 485 شابا بسوهاج في مايو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 485 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8507 شاباً، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف سعفان، أن المديرية قامت بتنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي، التفصيل و الحياكة، والطاقة الشمسية، وصيانة الحاسب الآلي،  استفاد منها  42 متدرباً.

وأوضح  الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 696 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 22 محضراً، وعمل 6  ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 10 ندوات مفاوضة جماعية مجمعة، و ندوتين حول زيادة الإنتاج، و5 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء.

 

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، قامت بتعيين 594 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 19 من ذوي الهمم والقدرات، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

كما قامت المديرية خلال أبريل، بتنفيذ 10 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي، التفصيل والحياكة، مهنة التبريد والتكييف، مهنة صيانة المحمول، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي، والمشغولات،  استفاد منها  142 متدرباً.

وقامت المديرية خلال شهر أبريل، بالتفتيش على 725 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 19 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد ندوتين مفاوضة جماعية، و4 ندوات زيادة الإنتاج، وندوتين توعية بأضرار السموم البيضاء.

القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج ذوى القدرات الخاصة كعب العمل مكاتب التشغيل

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