طالبان تستولي على منطقتين جديدتين شمال أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الاثنين، سقوط منطقتين جديدتين شمال أفغانستان تحت سيطرة طالبان.

وقال مسؤولون محليون في مقاطعتي قندوز وسار إي بول - وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن مقاتلي طالبان استولوا على منطقة خان أباد في قندوز ومنطقة ساياد في سار إي بول الليلة الماضية، ولم تعلق قوات الأمن الأفغانية رسميًا على هذه الأنباء حتى الآن ولم تكشف بعد عن عدد الضحايا.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان سيطرة الحركة على كل من منطقة خان آباد في قندوز وساياد في إقليم سار إي بول، والاستيلاء على معدات ومرافق عسكرية للقوات الأفغانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية من أفغانستان.

وذكر القصر الرئاسي أن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ترأس، أمس، اجتماعا أمنيا شاملا، وأمر الأجهزة الأمنية بالرد والدفاع ضد هجمات طالبان.

وفي وقت سابق، أعلن عضو مجلس إقليم فارياب الأفغاني عبد الأحد البيك ، سقوط مركز منطقة دولت شاه في أيدي مسلحي حركة طالبان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن البيك قوله إن عددا من القوات الأمنية تمكنت من إخلاء مركز المنطقة بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحركة طالبان، مشيرا إلى أن خدمات الاتصالات لا تعمل هناك في الوقت الحالي كما أنه لم ترد أي تقارير أو أنباء عن سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.

يشار إلى أن عضو مجلس إقليم فارياب الأفغاني نادر سعيدي قد أعلن قبل يومين مقتل ما لا يقل عن 14 فردا من قوات الأمن من بينهم قائد شرطة منطقة "قيصر" سيف الرحمن دهزاد، وذلك في اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر "طالبان".

وكان مسئولون محليون فى أفغانستان، ذكروا ايضا، سقوط مركز منطقة "شهراك" بإقليم "غور" فى أيدى مسلحي حركة طالبان، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن حاكم إقليم "غور" عبد الظاهر فايز زاده قوله إن القوات الأمنية تمكنت من إخلاء جميع المكاتب الحكومية فى وسط منطقة "شهراك" لمنع سقوط ضحايا مدنيين خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات الأمنية وعناصر حركة "طالبان"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول سقوط المنطقة فى أيدى الحركة.

يشار إلى أنه مساء أمس السبت الماضي قامت حركة طالبان بتفجير سيارة مفخخة فى موقع أمنى بالمنطقة، ولقي ما لا يقل عن 14 فردا من قوات الأمن الأفغانية حتفهم من بينهم قائد شرطة منطقة "قيصر" سيف الرحمن دهزاد، وذلك في اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر تابعة لحركة "طالبان" شمال أفغانستان خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عضو مجلس إقليم "فارياب" الأفغاني نادر سعيدي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، إن حركة "طالبان" شنت هجوما على مقر الشرطة وأجزاء أخرى من منطقة "قيصر" واحتجزت أكثر من 30 من أفراد قوات الأمن لديها كرهائن.

وأضاف أن مقر الشرطة يخضع حاليا لحصار من قبل حركة "طالبان" وإذا لم يتم نشر تعزيزات في المنطقة فسوف يتم أسر عدد آخر من قوات الأمن لدى الحركة.