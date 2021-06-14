الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: إعداد رؤية واضحة لأعمال انتخابات المنظمات النقابية

اجتماع وزير القوى
اجتماع وزير القوى العاملة

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة  خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وتابع الوزير، تنفيذ الإدارة المركزية للتدريب المهني لأعمال الخطة الموضوعة لها ونسبة الانجاز والتى وصلت لـ90%، وكذلك قواعد البيانات التي يتم إعدادها لخريجي عملية التدريب المهني بمراكز التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات.

ووجه الوزير، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة العامة للإتصال النقابي بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة فى عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات، وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية ، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها.

كما وجه الوزير بالانتهاء من المنظومة الإلكترونية لما يخص تراخيص عمل الأجانب، والتواصل مع الشركات المسجلة للحصول على بيانات تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة لتقديم طلباتها، والوصول الى الشكل اللائق والمطلوب لأعمالها فى تحول رقمي كامل.

وشدد الوزير على تفعيل الإدارات المركزية المستحدثة طبقاً للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتحديد اختصاصات الإدارات العامة التابعة لها، ووضع رؤية لأعمال تلك الإدارات، وخطة للسير على نهجها وتحقيقها كل عام.

وفى ختام الاجتماع طلب الوزير من رؤساء الإدارات المركزية التعرف على موقف مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية من التجهيزات والأثاثات لبدء أعمال الفرش لمبنى الوزارة، فضلا عن  إعداد رؤية محددة لأعمال تلك الإدارات عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مع الإدارات المناظرة لها فى مديريات القوى العاملة، وعملية الربط فيما بينهما، وكذلك موقف المنظومة الالكترونية في المديريات، وتقديمها في الإجتماع الذي سيتم عقده فى الأسبوع المقبل.

وزير القوى العاملة ملفات عمل الوزارة فيروس كورونا انتخابات المنظمات النقابية تراخيص عمل الأجانب

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