عطل فني مفاجئ يؤخر وصول رحلة روسية إلى القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن تأخر وصول رحلة جوية تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة الروسية القادمة من موسكو، اليوم الاثنين، لمدة زمنية تتجاوز ساعتين نتيجة عطل فني مفاجئ قبيل إقلاع الطائرة من هناك.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي قد تلقت إخطارا من مسئولي إحدى شركات الطيران الخاصة الروسية ، يفيد بتأخر وصول رحلتها رقم RL 229 والقادمة من مطار بيرم الروسي وعلى متنها 330 راكبا، نتيجة عطل فني مفاجئ.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع تأخر إقلاع رحلة الطائرة من مطار القاهرة الدولي لمدة زمنية تتجاوز ساعة ونصف الساعة، حيث سيكون على متنها ما يقرب من 292 راكبا روسيا، نتيجة تأخر وصولها من محطة الإقلاع.

وأوضحت المصادر، أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول فصل الصيف.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.