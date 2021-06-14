حبس متهم بمحاولة تهريب 4657 قرصًا مخدرًا عبر مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، حبس راكب حاول تهريب 4657 قرصا مخدرا داخل ملابسه بمطار القاهرة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي

وتبين من التحقيقات انه عقب تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والإستيراد والتصدير .

وكشفت التحقيقات انه اثناء انهاء اجراءات التاشيرة لراكب مصرى الجنسية، قادم من النمسا على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا تبين محاولة تهريب أشياء محظورة ،و بالعرض علي مدير الجمرك، وتم تشكيل لجنة تبين أن الراكب يحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة جرار، بتفتيشها تبين وجود 69 شريط ترامادول بكل شريط 10أقراص و386 شريط Oxygesic بكل شريط 10 أقراص و107 أقراص فرط خضراء اللون بإجمالي 4657 قرصا من الأقراص المخدرة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات وباشرت النيابة التحقيقات.

عقوبة حيازة المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.