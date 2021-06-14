سعد الحريري يدرس تقديم تشكيلة حكومية للرئيس ميشيل عون

قال مصدر سياسي لبناني، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يدرس تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون كـ"واحد من خياراته".

وقال المصدر، اليوم الإثنين، إن لدى الحريري خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل في المدى المنظور.

وأوضح المصدر، أن تأكيد الحريري على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لا يعني في المطلق أن اعتذاره عن تأليف الحكومة سيكون على رأس أولوياته، وإن كان لا يزال واحداً من الخيارات، ما لم يبادر رئيس الظل للجمهورية، زعيم "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى إعادة النظر في أولوياته، بدءاً بوقف رهانه على انهيار البلد كشرط يعيد تأسيس نفسه سياسياً.

واعتبر أن الحريري قدّم كل ما لديه من تضحيات، قوبلت بالرفض من التيار السياسي المحسوب على باسيل.

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.

وفى تصريحات سابقة، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان يواجه ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، ويتطلع إلى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر.

وأضاف "عون"، خلال استقباله مع كيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، أن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر إلى ما أصابه من أضرار سواء بعد الانفجار في ميناء بيروت، أو انتشار جائحة "كورونا"، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية، حتى وصلت أعداد النازحين السوريين إلى مليون و800 ألف نازح، وتجاوزت التكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلًا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود اللبنانية-السورية وتعذّر حركة تصدير المنتجات اللبنانية.