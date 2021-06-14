الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في «فتاة فيرمونت»

فيرمونت
فيرمونت

تباشر الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتاة فيرمونت"، بتهمة مواقعة أنثى بالإكراه في منطقة الساحل الشمالي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد بارتكابهم جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ومتهم محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

‏وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جارية فيها في ضوء ما يَرِد إلى النيابة العامة عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.

فتاة فيرمونت الساحل الشمالى القاهرة جنايات محكمة العباسية

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