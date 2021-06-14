الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب نقادة يطالب محافظ قنا بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

النائب حمدي سعد
النائب حمدي سعد

طالب النائب حمدى سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى مركز نقادة.

أكد نائب نقادة، إنه مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص بشكل تجريبى في مركز نقادة؛ لا يزال الأهالى يواجهون مشكلة عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والتى تعتبر أكبر عائق أمام حصولهم على رخصة البناء، مطالبًا باتخاذ اللازم لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى ونجوع مركز نقادة بمكوناتها (مركز نقادة – الوحدة المحلية لقرية البحرى قمولا – الوحدة المحلية لقرية طوخ)، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وبما يحقق توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

يأتي هذا فيما حظر قانون البناء إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى،  باستثناء الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، وكذلك الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، شرط حصولها على ترخيص بالبناء. 

ويقصد بزمام القرية: مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية، وذلك وفقًا للتعريفات الواردة في قانون البناء. 

ويحدد المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام.

 

النائب حمدى سعد - الأحوزة العمرانية لقري نقادة
النائب حمدى سعد - الأحوزة العمرانية لقري نقادة
الأحوزة العمرانية الأحوزة العمرانية للقرى طلب إحاطة اشتراطات المباني قانون المباني

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