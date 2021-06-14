الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على طالب ابتز فتاة بنشر صورها في سوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن ضباط وحدة تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على طالب، لقيامه بابتزاز طالبة، بإرسال رسائل لها على تطبيق واتس اب، تتضمن فيديوهات ومقاطع وصور لشقيقتها مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من قسم تكنولوجيا المعلومات بالمديرية يفيد بورود بلاغ من ريهام ع م س 20 سنة طالبة، وتقيم بدائرة مركز جهينة غرب سوهاج، بتضررها من طالب لقيامه بإرسال رسائل لها على تطبيق،" واتس اب" ، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيدوهات لشقيقتها “رحاب ع م” مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفر الفحص الفني عن أن مستخدم الشريحة المشار إليها، يدعى عوض “ح ع ع” 18 سنة ويقيم دائرة مركز جهينة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة لذت السبب، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أدمن صفحة مباحث الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي تثير الرأي العام.

رصدت الأجهزة إدارة شخص صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي- فيس بوك- تحمل اسم «إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات- مباحث الإنترنت»، ونشر مشاركات بإحصاءات وبيانات غير رسمية ومنشورات تتضمن إثارة الرأي العام وتقديم الآراء والمقترحات للمواطنين بغرض بث الثقة لدى متابعيه لزيادة عددهم.

ويبلغ عدد متابعى تلك الصفحة أكثر من 10٫000 تقريبًا، والذى استغل الأحداث الجارية بقيام بعض المواطنين بازدراء الأديان، مشاركة تتضمن أى حساب سوف يقوم بتعليق سلبى خاص بصفحة مباحث الإنترنت سيتم حذف حسابه من التواصل الاجتماعى فورًا.

ونشر إحصاءات بأرقام غير صحيحة تتلقاها الإدارة على غير الحقيقة، بالإضافة إلى نشره مشاركة تتضمن «قرار وزارة الداخلية ببدء نظام الاتصالات الجديدة المكالمة المسجلة ومحادثات الواتس آب محفوظة حتى الصور الشخصية».

وأمكن تحديد المسئول عن إدارة الصفحة وهو عاطل، مقيم بسوهاج وتبين ارتباط تلك الصفحة المشار إليها بهاتف محمول- محدد- تبين أن مستخدمه هو الشخص المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابات المختصة.

أمن قانون تحقيق محمول فتاة

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