وزير الري يؤكد جاهزية الترع والمحطات لتلبية الاحتياجات المائية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، استمرار رفع درجة الإستعداد لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى المحافظات، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في رفع درجة الطوارئ بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات.



وشدد الدكتور عبد العاطي، خلال الإجتماع الذى عقده مع القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات، على أهمية الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، ومدى جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين.



كما أكد ضرورة الإلتزام التام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز والذى يأتى فى إطار سياسة الوزارة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة ، وضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، بالإضافة إلى أن زيادة المساحات المخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الإحتياجات الخاصة.



وأشار إلى أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع القيام بعمليات النظافة والتطهير والتعقيم المستمر والتشديد على استخدام الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة.

رصد التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

ووجه وزير الموارد المائية والرى، بمتابعة ورصد كافة أشكال التعديات والمخالفات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات، وإزالتها على الفور حفاظا على الموارد المائية بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وإحالة المحاضر للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية وحمايتها بما يضمن حسن إدارة وتشغيل منظومة المياه.