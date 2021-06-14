تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42846 طنًا شملت: 3766 طن رمل و 270 طن أسمنت و10210 أطنان فوسفات و3840 طن مولاس و16500 طن ملح و8260 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23089 طنًا شملت: 2108 أطنان خشب زان و6400 طن ذرة و7517 طن حديد و200 طن زيت طعام و5000 طن فول صويا و1864 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن و الجزائر وسلوفينيا وسنغافورة والصين وألمانيا والهند وهولندا وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 859 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3400 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107710 أطنان.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33082 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2623 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4729 شاحنة.



ميناء دمياط

ويقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفر البطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة، على أن تكون طاقته التصميمية 5.6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفًا بإجمالي أطوال 3350 كيلومترا.