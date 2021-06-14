923 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا 923 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 405 آلاف و663 حالة.

وذكرت وزارة الصحية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "بيتنا-نيوز" البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات بلغت 2978 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

كما أضاف البيان أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 398 ألفًا و742 حالة فور تسجيل 1155 حالة تعاف جديدة على مدار أمس.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 17 ألفا و605 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 6 ملايين و533 ألفا و921 اختبارًا على مستوى البلاد.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.