أوكرانيا تسجل 420 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الإثنين، 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في أوكرانيا إلى مليونين و223 ألفا و879 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 51 ألفا و692 حالة، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 3328 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و130 ألفا و665 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

