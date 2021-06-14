«أراب نيوز» تشيد بالعلاقات المصرية الفرنسية

أشادت صحيفة "أراب نيوز" بالعلاقات المصرية الفرنسية، حيث اعتبرت الصحيفة أن العلاقات المصرية الفرنسية تتفق على محاربة التطرف والإرهاب والمتشددين تحت ستار الإٍسلام، فضلا عن مشاريع عملاقة في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن إن مصر وقعت صفقات بقيمة 1.7 مليار يورو (2.06 مليار دولار) مع فرنسا لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء والجملة.

ومن بين التمويل ، جاء 776 مليون يورو من الحكومة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لومير للقاهرة.

وفي مايو ، أعلنت فرنسا عن صفقة بقيمة 4 مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية من طراز داسو إلى مصر اعتبارًا من عام 2024 ، مما يعزز العلاقات مع ما تعتبره شريكًا حيويًا في محاربة الارهاب.

وتشمل المشاريع التي أعلنها مجلس الوزراء، أمس الأحد ، محطات الصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديدية ، بما في ذلك توفير 55 سيارة جديدة لأقدم خط لمترو القاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

بدأ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار، حيث تجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات.



تفاصيل وحجم الاستثمارات بين مصر وفرنسا

- بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال العام المالي 2019- 2020، لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي الأسبق، بنسبة ارتفاع 17.9%.



- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%.



- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%.



- سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.