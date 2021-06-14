تأكيد السيسي على تطلع مصر لتعظيم التنسيق مع فرنسا يتصدر عناوين الصحف

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعظيم التنسيق والتشاور مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، وكذلك تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وخاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

فمن جانبها، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على أن بلاده تؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر التي تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الوزير الفرنسي لومير نقل إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس السيسي، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار في دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أنها تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات.

من جهته، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفي ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لاسيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس أكد أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حالياً وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.

وأضاف أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيتها، ألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ومن ثم الأهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي، أخذاً في الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعباً كدولة محورية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، نقل الفريق أول نديم رازا إلى الرئيس السيسي تحيات كلٍ من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، مشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس السيسي، فضلاً عن تحركاتها الواعية في محيطها الإقليمي، لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً في دورها الهام في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة إعمار غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة والتي كان آخرها تدريب (حماة السماء- 1).

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب.

وبدورها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بالاهتمام بتطوير المحاور المرورية بمناطق غرب القاهرة الكبرى، لتتكامل مع ما يحدث من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحاور بمناطق شرق القاهرة الكبرى، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق سهولة ويسر في الحركة المرورية لمرتادي تلك المحاور، إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة، بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، ومستشار وزير الإسكان المهندس سامي أبو زيد، ومسئولي المكتب الاستشاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مخطط تطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى، موضحاً أن الرؤية العامة تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة طرق بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفاً على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة، والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.

وأضاف أن نطاق الخدمة الرئيسي للمخطط يتضمن منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمساحة 16 كم2، وامتدادها في الجزء المحصور بين محور كمال عامر (ترعة الزمر سابقاً) وشارع البحر الأعظم (منطقة المنيب)، وصولا لطريق (القاهرة/أسوان الزراعي)، لافتاً إلى أن المخطط أشار إلى الوضع الراهن للطرق الحالية، ومسارات وبدائل المحاور المقترحة، لتطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع تناول الموقف الخاص بمشروع تطوير محور 26 يوليو من تقاطعه مع كوبري 6 أكتوبر من الجلاء، وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، موضحاً أنه يهدف إلى حل التكدس المروري لمحور 26 يوليو في منطقة الاختناق من كوبري 6 أكتوبر وحتى التقاطع مع الطريق الإسكندرية الصحراوي (مدينة 6 أكتوبر)، سعياً لخفض مسافة زمن الرحلة لكافة أنواع المركبات وتحقيق سيولة مرورية بعد فصل اتجاهات الحركة، مما ينعكس إيجاباً على استهلاك الوقود واقتصاديات التشغيل للمركبات عامة.

وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بإعداد عرض متكامل عن مخططات تطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى، والتكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الأعمال لعرضها على الرئيس السيسي، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع هيئة الطرق والكباري، فيما يخص الأعمال المتداخلة، مع مشروعات التطوير التي تنفذها الهيئة، خاصة أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري.