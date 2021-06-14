مد كابلات محطة صرف صحي في كفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ ، حملات لرفع الإشغالات،وأعمال النظافة ،وحملات مكافحة الحشرات الطائرة، ومد كابلات محطة صرف صحي.

وتابعت المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية بقرية الطراوى من مد كابلات الكهرباء لمحطة الصرف الصحى بالقرية ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 ، مؤكدة أنه جاري الاستعداد لتوصيل الكابلات بالمحولات وإطلاق التيار لبدء العمل والتشغيل لمشروع الصرف الصحى بالقرية.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة ، برش ارض مفتاح و الكشله ،وشارع الشركات والمنشار وعبده زعلوك، وأبو غزالة وشارع ١٦وأمام مسجد الحاجة خديجة ،وشاطئ البدالة ،والمستشفيات ،وتقسيم المعلمين بالإضافة إلى العمل بشوارع قرى محلة دياي ومنية جناج و،كفر الخير.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة ،و‏استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بأحياء دسوق‏‏‏ ,ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة ومتابعة أعمال النظافة الدورية.

وتابع علي سلامة ،رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال الرصف بقرية صروة تمهيدا لوضع طبقة الباور سن، كما تابع أعمال المنتزهات والتجميل كما تفقد القافلة الطبية بقرية كفر المرازقة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وصرف العلاجات اللازمة في كافة التخصصات الطبية، مشرفاً على غلق المعابر الغير قانونية المارة بالسكة الحديد بقلين ، كما تفقد الوحدة الصحية بالبكاتوش ،ومدى انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإدارات والأقسام بمجلس المدينة، مكلفاً بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات القروية المحلية ، مشدداً على استمرار حملات رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التندات المخالفه والإعلانات من الشوارع وفض التجمعات ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ببلطيم.