الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مد كابلات محطة صرف صحي في كفر الشيخ

محطة صرف صحي
محطة صرف صحي

شهدت مدينة دسوق وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ ، حملات لرفع الإشغالات،وأعمال النظافة ،وحملات مكافحة الحشرات الطائرة، ومد كابلات محطة صرف صحي.

وتابعت المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية بقرية الطراوى من مد كابلات الكهرباء لمحطة الصرف الصحى بالقرية ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 ، مؤكدة أنه جاري الاستعداد لتوصيل الكابلات بالمحولات وإطلاق التيار لبدء العمل والتشغيل لمشروع الصرف الصحى بالقرية.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة ، برش ارض مفتاح و الكشله ،وشارع الشركات والمنشار وعبده زعلوك، وأبو غزالة وشارع ١٦وأمام مسجد الحاجة خديجة ،وشاطئ البدالة ،والمستشفيات ،وتقسيم المعلمين بالإضافة إلى العمل بشوارع قرى محلة دياي ومنية جناج و،كفر الخير.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة ،و‏استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بأحياء دسوق‏‏‏ ,ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة ومتابعة أعمال النظافة الدورية.

وتابع علي سلامة ،رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال الرصف بقرية صروة تمهيدا لوضع طبقة الباور سن، كما تابع أعمال المنتزهات والتجميل  كما تفقد القافلة الطبية بقرية كفر المرازقة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وصرف العلاجات اللازمة في كافة التخصصات الطبية، مشرفاً على غلق المعابر الغير قانونية المارة بالسكة الحديد بقلين ، كما تفقد الوحدة الصحية بالبكاتوش ،ومدى انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإدارات والأقسام بمجلس المدينة، مكلفاً بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات القروية المحلية ، مشدداً على استمرار حملات رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التندات المخالفه والإعلانات من الشوارع وفض التجمعات ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ببلطيم.

صرف صحي دسوق حملات حشرات كفر الشيخ

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

أسعار الذهب تهبط لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط الدولار

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في «فتاة فيرمونت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت