الأنبا باسيليوس يزور كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب أنطونيوس نان، راعي الكنيسة الكنيسة، والشمامسة، والمؤمنين.

وألقى نيافة المطران كلمة العظة، والتي تمحورت حول الآية (ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر)، حيث ركز على أربع رسائل هامة: الرسالة الأولى: لا تبتعد عن الأسرار المقدسة، وخاصة سري التوبة والإفخارستيا .. الرسالة الثانية: اجعل فكرك وقلبك دائمًا نقي .. الرسالة الثالثة: تعلم أن تنسى الإساءة .. الرسالة الرابعة: لا تؤجل توبتك.

واختتم نيافة الأنبا باسيليوس الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان ومتابعته الأحوال الرعوية للكنيسة.

وكان قد ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس بمنسافيس مع الأب إشعياء مكرم راعي الكنيسة احتفالا بعيد قلب يسوع الأقدس وتجديد الندور للأخوات راهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس اللاتي يخدمن بقرية منسافيس وشعب الكنيسة المبارك وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة عن ( المحبة العملية )، والتى علينا أن نحياها لنكون شهود حقيقيين لله .

وتأتى هذه الزيارة لصاحب النيافة في اطار مشاركة الكنيسة احتفالها بعيد قلب يسوع الأقدس ومتابعته و اطمئنان نيافته على الأحوال الرعوية بالكنيسة.

عيد العنصرة

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث، في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا، ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.