الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الطاقة الذرية»: هناك مخاوف من تكثيف إيران للتخصيب

تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن إيران اتخذت خطوات للحدّ من قدرات المراقبين، وهدّدت بإنهاء وصولهم إلى كاميرات المراقبة قبل أن توافق لاحقاً على التمديد لمدة شهر واحد. 

وأضاف غروسي في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأميركي: إن وجود صفقة نووية مع إيران ضروري، لأن غيابها يترك الوكالة تتحرك كالـ"عمياء".

وأضاف: أن هناك مخاوف من  تكثيف إيران للتخصيب مع انخفاض مراقبة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن المفاوضات في فيينا لا تزال جارية، وأن الولايات المتّحدة منخرطة فيها بشكل غير مباشر.

وشهدت العاصمة النمساوية، الأحد، انطلاق الجولة السادسة من محادثات فيينا التي انطلقت في أبريل الماضي  وخاضت 5 جولات.

يأتي هذا فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مفاوضات فيينا حول إحياء الصفقة الخاصة ببرنامج إيران النووي تواجه أواضعا معقدة، مستبعدا التوصل إلى أي اتفاق خلال هذا الأسبوع.

وقال عراقجي، الذي يقود وفد إيران إلى فيينا، في تصريح صحفي نقله التلفزيون الإيراني، بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات: "نواجه أوضاعا معقدة تشمل الجوانب التقنية والقانونية والسياسية لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وآليات التحقق من الإجراءات الأمريكية لرفع العقوبات".

وأضاف: "نواجه أوضاعا معقدة كذلك في الإجراءات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الاتفاق نظرا للتقدم العلمي والتقني السريع في برنامجنا النووي خلال الفترة الماضية".

وبين عراقجي أن العقدة تكمن في تنظيم الإجراءات المطلوبة من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وذكر عراقجي أنه "تم الاتفاق على مواصلة المباحثات حول القضايا الخلافية على مستوى الخبراء لأجل التوصل إلى حلول"، مشيرا إلى أن "حل المشكلات بحاجة إلى مباحثات تفصيلية وترتيب الإجراءات ضمن جدول زمني".

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