جو بايدن يصل بروكسل للمشاركة فى قمة حلف شمال الأطلسى

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، بروكسل وذلك للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي، حيث سيجتمع بايدن مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء، على أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الأربعاء في جنيف.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فقد هبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي تحمل بايدن مساء أمس الأحد، في مطار ميلسبروك العسكري في بروكسل آتية من لندن، حيث أجرى بايدن أول زيارة له بعد مشاركته في قمة لمجموعة السبع في كاربيس باي.

بينما استقبل بايدن، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ليتجه بعدها إلى سفارة الولايات المتحدة في بروكسل حيث يقيم خلال زيارته.

كما يستقبل ملك بلجيكا الرئيس الأمريكي عصر غد الثلاثاء قبل أن يشارك الأخير في قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

ويأمل زعماء حلف شمال الأطلسي في فتح فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي خلال قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأثنين متفقين على التركيز على معالجة تغير المناخ لأول مرة وكذلك مواجهة الصعود العسكري للصين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تهدف هذه القمة التي وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج القمة بأنها "لحظة محورية" إلى طي صفحة توتر استمر أربع سنوات مع سلف بايدن دونالد ترامب الذي هز الثقة في التحالف الغربي من خلال وصفه بأنه "عفا عليه الزمن".

ويقول دبلوماسيون إن الحلفاء الثلاثين المجتمعين في بروكسل يتطلعون إلى مساعدة التحالف المسلح نوويا الذي تأسس عام 1949 في التصدي لتهديدات تتراوح من الطقس القاسي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات إلى المحاولات الروسية لتقويض الديمقراطيات الغربية من خلال الهجمات السرية.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تجري مناقشة محاولات روسيا لتقسيم الغرب وذلك قبل اجتماع يعقده بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف يوم الثلاثاء.