الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 275 مخالفة فى حملة مسائية بحى غرب سوهاج

حملة بحى غرب سوهاج
حملة بحى غرب سوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري رئيس حي غرب، بالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف رئيس شرطة مرافق سوهاج، والنقيب حازم أبو حسوب بشرطة المرافق، حملة مرافق مكبرة لرفع الإشغالات من الطريق العام لعودة الانضباط للشارع العام بمنطقة العرائس والمدينة الطبية وكورنيش النيل الغربي ونجع مطرود.

وقال "الشطوري"، إن الحملة أسفرت عن رفع عدد ٢٧٥ من المضبوطات والإشغالات المتنوعة، وإنه تم التنبيه على المخالفين وأصحاب الإشغالات بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم بالمنطقة وعدم المخالفة وإشغال الطريق العام، وقد تم إنذار المواطنين المعتدين علي الشارع العام أكثر من مرة. 

وأضاف "الشطوري"، أنه تم المرور على ميدان العروبة شارع الجرجاوية الرئيسي، ومنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، وشارع سيالة أولاد نصير، ومنطقة العارف، وشارع المستشفي العام طريق ترعة نجع حمادي، والمدينة الطبية، ومدينة العرائس، والكورنيش الغربي، ومنطقة المخبز الآلى، وتم غلق وتشميع ٤ محلات و٢٥ من المضبوطات المتنوعة.

وأكد رئيس الحي، استمرار الحملات ليلًا ونهارًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة انضباط الشارع وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

ضباط حملات حملة إشغالات سوهاج

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