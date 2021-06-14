مستشار سابق بالبيت الأبيض: ترامب ارتكب 3 خطايا فى التعامل مع كورونا

مستشار سابق بالبيت الأبيض ينتقد ترامب على خطاياه المميتة في التعامل مع جائحة كورونا

قال أندي سلافيت، المستشار السابق رفيع المستوى بالبيت الأبيض، إن الرئيس السابق دونالد ترامب ارتكب ثلاث "خطايا مميتة" خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتابع سلافيت، الذي عمل في فريق البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا خلال إدارة ترامب وفي بداية عهد بايدن، إن إنكار تهديد فيروس كورونا وقمع المعارضة وتشجيع الانقسام بين الأمريكيين كانت كلها خطوات خاطئة للرئيس الخامس والأربعين للبلاد.

وقال لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس": "كان يمكن أن نواجه الجائحة بدون إدارة ترامب، لكن كان هناك ثلاث.. خطايا مميتة ارتكبتها إدارة ترامب".

وتابع : "الأولى كانت سلطته في أنه يعتقد أنه يمكن انكار وجود الفيروس أو تاثيره، وجعل أتباعه يتماشون معه".

وقال سلافيت: "لو لم يفعل ذلك وقال بكل بساطة إن لدينا مشكلة، لكنا الآن في وضع مختلف تمامًا".

وأضاف سلافيت إن "الخطيئة المميتة الثانية" لترامب هي قمع المعارض، وقال:"أي شخص لا يتفق مع الرواية التي يريدها الرئيس تم سحقه".

وأوضح أن آخر الخطايا تمثلت في استغلال ترامب للانقسامات بين الأمريكيين حول مدى جدية التعامل مع "كوفيد-19"

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.