الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار سابق بالبيت الأبيض ينتقد ترامب على خطاياه المميتة في التعامل مع جائحة كورونا

مستشار سابق بالبيت الأبيض: ترامب ارتكب 3 خطايا فى التعامل مع كورونا

ترامب
ترامب

قال أندي سلافيت، المستشار السابق رفيع المستوى بالبيت الأبيض، إن الرئيس السابق دونالد ترامب ارتكب ثلاث "خطايا مميتة" خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتابع سلافيت، الذي عمل في فريق البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا خلال إدارة ترامب وفي بداية عهد بايدن، إن إنكار تهديد فيروس كورونا وقمع المعارضة وتشجيع الانقسام بين الأمريكيين كانت كلها خطوات خاطئة للرئيس الخامس والأربعين للبلاد.

وقال لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس": "كان يمكن أن نواجه الجائحة بدون إدارة ترامب، لكن كان هناك ثلاث.. خطايا مميتة ارتكبتها إدارة ترامب".

وتابع : "الأولى كانت سلطته في أنه يعتقد أنه يمكن انكار وجود الفيروس أو تاثيره، وجعل أتباعه يتماشون معه".

وقال سلافيت: "لو لم يفعل ذلك وقال بكل بساطة إن لدينا مشكلة، لكنا الآن في وضع مختلف تمامًا".

وأضاف سلافيت إن "الخطيئة المميتة الثانية" لترامب هي قمع المعارض، وقال:"أي شخص لا يتفق مع الرواية التي يريدها الرئيس تم سحقه". 

وأوضح أن آخر الخطايا تمثلت في استغلال ترامب للانقسامات بين الأمريكيين حول مدى جدية التعامل مع "كوفيد-19"

إصابات كورونا حول العالم 

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

البيت الأبيض جائحة كورونا كورونا البيت الابي ترامب مستشار التعامل البيت الابيض بايدن منظمة الصحة دونالد ترامب فيروس الفيروس فيروس كورونا المستجد

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت