الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ستولتنبرج: دول الناتو تحتاج لوضع سياسة أقوى تجاه الصين

حلف الناتو
حلف الناتو

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، زعماء دول الحلف، عشية قمتهم في بروكسل، إلى "وضع سياسة مشتركة أقوى لمواجهة الهيمنة المتزايدة للصين".

وقال ستولتنبرج، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية، إن "الصين تملك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم وأكبر بحرية وتستثمر بشكل هائل في المعدات العسكرية الحديثة، وهذا يؤثر على أمننا".

وأضاف: "الصين لا تشاركنا قيمنا، نرى ذلك في طريقة قمعها للاحتجاجات الديمقراطية في هونغ كونغ واضطهادها أقليات مثل الأويغور في غرب الصين، وكذلك في استخدامها التكنولوجيا الحديثة لمراقبة سكانها بطريقة غير مسبوقة".

وتابع: "كل هذا يجعل من المهم لدول حلف شمال الأطلسي تطوير سياسة وأيضا تعزيز سياستنا عندما يتعلق الأمر بالصين".

 

و علي صعيد آخر ،رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج  في وقت سابق بقرار الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتأكيد إدانة قائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش.

وقال ستولتنبرج - في بيان نشره الموقع الإلكتروني للناتو - :"من الصائب محاسبته على جرائمه الشنيعة التي ارتكبها بحق المدنيين، والتي تتضمن قتل الآلاف من الرجال والصبية البوسنيين في سريبرينيتشا في عام 1995".

وأضاف ستولتنبرج أن حلف الناتو ساعد في إنهاء حربين عرقيتين في غرب البلقان في حقبة التسعينيات، مما أدى إلى إغلاق فصل مظلم ومخزي في التاريخ الأوروبي، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة لا تزال تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للحلف.

وأكد الأمين العام للناتو على أن الحلف سيواصل الإسهام في الاستقرار والأمن عبر دول غرب البلقان، وتعزيز السلام والمصالحة.

يشار إلى أن المحكمة الدولية أكدت إدانة ملاديتش والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب مسئوليته عن العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بجميع أنحاء البوسنة والهرسك فى التسعينيات.

حلف شمال الأطلسي الصين سياسة شمال الأطلسي شمال الاطلسي ستولتنبرج

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