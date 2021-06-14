ضبط 373 مخالفة مرورية وتحرير محاضر تموينية بالغربية

تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الأحد، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 373 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل 29 ألفا و400 جنيه، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 34 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات عديد أبرزها البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة موسعة بالتنسيق مع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة لتشديد الرقابة التموينية وضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

ضمت الحملة الدكتور خالد أصيل مدير الادارة العامة للصيدلة وياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ مفتش التموين، والتفتيش الصيدلى، وأسفرت عن ضبط 150 ألف عبوة مكملات غذائية فيتامين c وزنك وأوميجا و700 كجم خامات داخل مصنع بير سلم بطنطا.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 17100 جنح ثان طنطا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 10 أطنان أسماك ماكريل مستوردة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية يتضمن ضبط 10 أطنان و75 كيلو "أسماك ماكريل" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.