الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحث جونسون على ضمان حماية عملية السلام فى أيرلندا الشمالية

بايدن
بايدن

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حثه خلالها على ضمان حماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية في خلافه المرير مع بروكسل بشأن الترتيبات التجارية المتعلقة بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن بايدن - الذي تحدث بفخر عن جذوره الأيرلندية - أجرى "محادثات صريحة" مع جونسون حول هذه القضية خلال قمة مجموعة السبع في كورنوال، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.
 

وتابع سوليفان ردا على أسئلة من المراسلين الأمريكيين أن الرئيس عبر عن آرائه "بإخلاص عميق" لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مما يشير إلى أن بايدن ربما اوصل رسالته مختلطة ببعض المشاعر.

 

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اختار عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأسبوع المقبل لأنه لا يريد أن يتم "تشتيته" فيما يخص الظهور العلني لكلا الزعيمين.

 

وأضاف بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "هذه ليست مسابقة حول من يمكنه القيام بعمل أفضل في مؤتمر صحفي أو محاولة إحراج بعضنا البعض، الأمر يتعلق بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على علاقة أفضل مع روسيا"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ونوه بايدن بقوله "لا أريد أن أكون مشتتًا، هل تصافحوا، من تحدث أكثر، وهكذا".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي "أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو أن نلتقي أنا وهو، وأن نجري مناقشتنا. أعلم أنك لا تشك في أنني سأكون صريحًا جدًا معه بشأن مخاوفنا وسأوضح وجهة نظري حول كيفية تحول هذا الاجتماع وسيوضح من وجهة نظره كيف انتهى الأمر".

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