عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

تضمنت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة اسم السياسي العربي، عيساوي فريج، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، ينتمي فريج (57 عاما) لحزب "ميرتس" اليساري الذي دعم سابقا منح مواطني إسرائيل العرب حقوقا متساوية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو "القائمة الموحدة"، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل".

وفي سياق متصل، تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس، للاحتفال بإقصاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعدما أمضى 12 عاما متواصلة في السلطة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، توجهت الحشود إلى ساحة رابين بوسط تل أبيب للاحتفال بالحكومة الجديدة​ التي نالت ثقة البرلمان بعدما أيدها 60 نائبا وعارضها 59.

وفي القدس، هتف مئات الإسرائيليين فرحا خارج البرلمان الإسرائيلي، بعد أن وافق الكنيست على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أدت اليمين من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها كثير من القواسم المشتركة.

وتولى نتنياهو، وهو أطول الساسة الإسرائيليين بقاء في السلطة، رئاسة الوزراء منذ عام 2009، وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999، لكنه تضرر من إخفاقه المتكرر في انتزاع الفوز في الانتخابات منذ عام 2019، فضلا عن محاكمته حاليا في مزاعم فساد.