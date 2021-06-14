رفع 1538 طن قمامة ومخلفات وتراكمات فى حملات نظافة بالغربية

أعلنت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 1538 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

من جانبه قال طارق رحمى، محافظ الغربية، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات،وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأعلن محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 227 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد أعلن أنه تم رفع نحو 199 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جهته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، مؤكدًا علي اهتمام قيادات المحافظة بالارتقاء بمنظومة النظافة من أجل الحفاظ علي الصحة العامة والمظهر الحضاري والشكل العام.