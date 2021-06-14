الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 4 مقاه ومصادرة 20 شيشة فى مدينة قطور بالغربية

ضبط شيش
ضبط شيش

قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاه بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 20 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا. 

وكان رئيس المدينة أكد، أمس،  أنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاه بالمدينة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتم مصادرة 21 شيشة، ليصبح إجمالي المقاه المغلقة لـ 8 مقاه والشيش المصادرة لـ 41.

وفي وقت سابق أعلن اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، إغلاق وتشميع 4 مقاه بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 31 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا. 

وأوضح أن ذلك بتعليمات الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بشن حملات تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات. 

وفي وقت سابق، شدد محافظ الغربية على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا علي عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة العزاء أو الأفراح أو أي احتفالات أخرى داخل صالات، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن. 

وأعلن طارق رحمي محافظ الغربية، عن غلق وتشميع 28 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مناشدًا أصحاب المحلات والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، ومنع التجمعات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

مستوى مجلس الوزراء احتفال فيروس كورونا للحماية الإجراءات القانونية مواجهة فيروس كورونا مصادرة محافظ الغربية محافظة الغربية فيروس كورونا المستجد قرارات الحكومة الاجراءات الاحترازية منع التجمعات اتخاذ الإجراءات خلال الـ24 ساعة الماضية التجمعات كورونا المستجد انتشار فيروس كورونا قري المركز

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

والد الننى: ابنى لن يلعب فى مصر سوى للأهلى

نصابة الشرقية تبيع الوهم لأصحابها مقابل 70 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت