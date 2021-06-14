مجموعة السبع تتعهد بتقديم 870 مليون جرعة من لقاح كورونا

اتفق قادة دول مجموعة السبع في قمتهم على مشاركة ما لا يقل عن 870 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 بشكل مباشر، بهدف تقديم ما لا يقل عن نصفها بحلول نهاية عام 2021، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية يوم الأحد.

وحسبما أقادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن دول مجموعة السبع أعادت تأكيد دعمها لمرفق كوفاكس، باعتباره "الطريق الأساسي لتوفير اللقاحات لأفقر البلدان".

وبينما رحب شركاء كوفاكس بالتزام مجموعة السبع، فقد طالبوا أيضا بدعمهم المستمر لتصدير اللقاحات بنسب كبيرة، وتعزيز الترخيص الطوعي، والإنتاج العالمي غير الهادف للربح.

وفي مواجهة فجوة إمداد ملحة، يركز مرفق كوفاكس على تأمين أكبر عدد ممكن من الجرعات المشتركة على الفور، بحسب منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه سيعمل مع مجموعة الدول السبع والدول الأخرى التي كثفت جهودها لتقاسم الجرعات بأسرع الطرق الممكنة وأكثرها إنصافا.

وسيساعد هذا في معالجة قيود التوريد قصيرة الأجل التي تؤثر حاليا على الاستجابة العالمية لكوفيد-19 وتقليل احتمالية المتغيرات القاتلة في المستقبل، وفقا للمنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "العديد من البلدان الأخرى تواجه الآن زيادة في الحالات، وهي تواجهها بدون لقاحات، نحن في سباق حياتنا، لكنه ليس سباقا عادلا، فمعظم الدول بالكاد تركت خط الانطلاق"، مضيفا "لكننا بحاجة إلى المزيد ونحتاجها بشكل أسرع".

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف غافي للقاحات "هذه لحظة مهمة للتضامن العالمي وعلامة فارقة في الدفع لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر في كل مكان".

وأضاف: "بينما نسعى جاهدين لتحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء المرحلة الحادة من الوباء، نتطلع إلى العمل مع الدول لضمان تحويل هذه الجرعات التي تم التعهد بها بسرعة إلى جرعات يتم تسليمها".

وخصصت مجموعة السبع مليار جرعة منذ قمة القادة الاتراضية التي عقدت في فبراير 2021، بما في ذلك التعهدات التي تم التعهد بها في قمة الصحة العالمية لمجموعة العشرين وقمة غافي كوفاكس.