الرئيس الكولومبى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»

الرئيس الكولومبي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

أكد الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه، أنه تلقى جرعته الأولى من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، وقال إن خطة التلقيح الوطنية تواصل حملتها لتلقيح 35 مليون شخص في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، شكر دوكيه الأطباء والعاملين الصحيين على مساعدة آلاف المرضى الذين أصيبوا بالمرض الذي تسبب في 3724705 حالات عدوى، وخلف 95192 وفاة حتى الآن.

وقال: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، علينا أن ندرك أن الوباء لم ينته، وأن الوباء قد ينتهي بمجرد أن يتمتع الكوكب بأسره بمناعة القطيع. لذلك، فإن أخذ اللقاح يساعدنا على الوقاية منه".

وأضاف: "اليوم، سنصل إلى 13 مليون شخص تم تلقيحهم، وسنحقق هدفنا المتمثل في إنهاء شهر يونيو بتلقيح 17 مليون شخص، وهذا يوضح الديناميكية التي سنحققها في هدفنا المتمثل في تلقيح 35 مليون كولومبي في عام 2021".

وهناك وزراء ونواب وزراء وكبار مستشارين، وكذلك السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز، قد تم تلقيحهم، إلى جانب الرئيس، في المستشفى العسكري في بوجوتا.

وفي سياق متصل، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.