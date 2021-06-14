كوبا تسجل أكبر عدد يومى من إصابات كورونا

سجلت كوبا 12 حالة وفاة و1470 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية يسجل حتى الآن في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العامة أنه بهذه الأرقام الجديدة يكون قد تم تسجيل إجمالي 157708 حالات إصابة و1087 حالة وفاة.

وقال فرانسيسكو دوران، مدير النظافة وعلم الأوبئة بالوزارة، في تقريره اليومي "إنه يوم شهد نتائج غير مواتية للغاية من حيث عدد الحالات والوفيات بسبب زيادة انتقال الفيروس وعدم الامتثال للإجراءات الصحية المعمول بها".

ولا تزال هافانا بؤرة الوباء في الجزيرة، وقد نظمت الوزارة حملة تطعيم طارئة تركز على العاصمة ومقاطعات بينار ديل ريو وماتانزاس وسانتياغو دي كوبا وبلدية جزيرة إيسلا دي لا خوفينتود الخاصة، باستخدام مرشحي لقاحين كوبيين الصنع هما أبدالا وسوبرانا-02.

وحتى الآن، تم إعطاء 3.4 مليون جرعة من المرشحين وتلقى 1.9 مليون كوبي جرعة واحدة على الأقل.

وستبدأ التجارب السريرية اليوم (الاثنين) لتطعيم الأطفال والمراهقين بلقاح سوبرانا-02 ولقاح سوبرانا بلس، بحسب صحيفة ((جرانما)).

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و947954.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.