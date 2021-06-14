كولومبيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

سجلت كولومبيا، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر 586 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28519 حالة، مقابل 29998 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3753224.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 586 وفاة جديدة بالمرض، مقابل 577 السبت، ما كان يمثل الحصيلة القياسية السابقة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في كولومبيا إلى 95778 شخصا.

وأضافت أنها سجلت 20539 حالة شفاء جديدة من المرض ليرتفع عدد المتعافين إلى 3477656 شخصا.

وتعتبر كولومبيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ10 من حيث حصيلة الوفيات جراء المرض.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و947954.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.