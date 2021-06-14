بلينكن يبحث مع لابيد أهمية وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أهمية الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن أجرى اتصالا مع لابيد حيث هنأه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوليه منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وبحث بلينكن ولابيد، حسب البيان، "تمسك الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وأهمية وقف الأعمال القتالية وفرص تعميق وتعزيز تطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتهديد النابع عن إيران والألويات الإقليمية الأخرى".

وأشار الطرفان إلى "الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، فيما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "يتطلع إلى الترحيب بنظيره الإسرائيلي في واشنطن في أقرب وقت، بينما تعمل حكومتا البلدين على بناء علاقات أكثر متانة".

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة و الصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب و اليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

جدير بالذكر أن المواجهات بدأت في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و القدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع و لكن ما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أدت إلي إصلبة فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.