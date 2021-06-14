الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن يبحث مع لابيد أهمية وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أهمية الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن أجرى  اتصالا مع لابيد حيث هنأه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوليه منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وبحث بلينكن ولابيد، حسب البيان، "تمسك الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وأهمية وقف الأعمال القتالية وفرص تعميق وتعزيز تطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتهديد النابع عن إيران والألويات الإقليمية الأخرى".

وأشار الطرفان إلى "الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، فيما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "يتطلع إلى الترحيب بنظيره الإسرائيلي في واشنطن في أقرب وقت، بينما تعمل حكومتا البلدين على بناء علاقات أكثر متانة".

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة و الصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب و اليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

جدير بالذكر أن المواجهات بدأت في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و القدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع و لكن ما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أدت إلي إصلبة  فيها  أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

فلسطين إسرائيل وقف اطلاق اطلاق النار الفلسطينيين وقف إطلاق النار فلسطينيين الفلسطينى الفلسطين وقف إطلاق النا وقف اطلاق الإسرائيلي

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

«حماس»: تعاملنا مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يتغير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة