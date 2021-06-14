الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: نتنافس مع القوى التسلطية ولا أسعى إلى نزاع مع الصين

بايدن: نتنافس مع القوى التسلطية ولا أسعى إلى نزاع مع الصين

جو بايدن
جو بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القوى "الديمقراطية" تخوض منافسة مع الدول التسلطية وليس فقط الصين، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع معها.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في كورنوال البريطانية: "نحن في تنافس ليس مع الصين في ذاتها وإنما مع الحكام المتسلطين والحكومات التسلطية في جميع أنحاء العالم حول ما إذا سيكون بإمكان الديمقراطيات التنافس معهم أم لا في القرن الـ21 الذي يشهد تغيرات على نحو سريع".

و تابع الرئيس الأمريكي، في تطرقه إلى قرارات قمة "G7" حول الصين على وجه التحديد: "أعتقد أنكم سترون فقط الوضوح في التعامل مع الصين".

و أضاف: "كما قلت بنفسي (للرئيس الصيني) شي جين بينج فأنا لا أبحث عن نزاع، وحيث نتعاون سنتعاون و عندما لا نتفق سأقول ذلك صراحة و سنتعامل مع الإجراءات غير المتسقة".

وقال بايدن مؤخرًا، إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانج يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ولاتشهد العلاقات بين الصين ولاالولايات المتحدة توترًا مستمرًا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، و لاموضوع هونج كونج، والخلافات التجارية، و قضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، و مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، و خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

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