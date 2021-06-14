الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يخلط بين سوريا وليبيا خلال حديثه عن التعاون مع روسيا

جو بايدن
جو بايدن

أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يقصد سوريا حينما تحدث عن الأوضاع في ليبيا في سياق التوسيع المحتمل للتعاون مع روسيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ساليفيان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يقصد سوريا خلال تصريحه: "نعم، صحيح".

 

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده الأحد في ختام قمة "G7" في إنجلترا، إنه يأمل في إيجاد مجالات للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى مثال سوريا التي سماها مرارا في تصريحاته بـ"ليبيا".

 

وصرح في هذا السياق: "تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا. على سبيل المثال في ليبيا، حيث نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مصائب حقيقية".

 

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اختار عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأسبوع المقبل لأنه لا يريد أن يتم "تشتيته" فيما يخص الظهور العلني لكلا الزعيمين.

 

وأضاف بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "هذه ليست مسابقة حول من يمكنه القيام بعمل أفضل في مؤتمر صحفي أو محاولة إحراج بعضنا البعض، الأمر يتعلق بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على علاقة أفضل مع روسيا"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ونوه بايدن بقوله: "لا أريد أن أكون مشتتًا، هل تصافحوا، من تحدث أكثر، وهكذا".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو أن نلتقي أنا وهو، وأن نجري مناقشتنا. أعلم أنك لا تشك في أنني سأكون صريحًا جدًا معه بشأن مخاوفنا وسأوضح وجهة نظري حول كيفية تحول هذا الاجتماع وسيوضح من وجهة نظره كيف انتهى الأمر".

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