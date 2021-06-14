الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

المتهم بتحرش القطار
المتهم بتحرش القطار

كشفت اجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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