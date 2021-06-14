الإثنين 14 يونيو 2021
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الكرازة

كنيسة القديس أنطونيوس البدوانى بالإسكندرية تحتفل بعيد شفيعها

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية بمصر

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر،  صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديس أنطونيوس البدواني، بكنيسته بباكوس بالإسكندرية.

شاركه المونسينيور أنطوان توفيق آلان، النائب العام لمطرانية اللاتين بمصر، والأب يوحنا جودة، والأب بولس عطية، والأب ناصر كرومال، راعي الكنيسة، كما شارك أيضًا الرهبان والراهبات، وشعب الرعية.

جدير بالذكر، أن المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ترأس أول أمس  صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة تعيين المونسينيور أنطوان توفيق آلان الفرنسيسكاني، نائبًا عامًا لمطران اللاتين بمصر.

حضر الاحتفال  المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران ناركيسوس، وكيل بطريركية الروم الأرثوذكس، وأيضًا الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.
كما حضر الاحتفال أعضاء الرهبنة الفرنسيسكانية، ومنهم رهبان دير سانت كاترين، والأب لويس لبيب، راعي كنيسة سانت كاترين، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين بالإسكندرية، والأب إبرام أميل، الوكيل البطريركي لقداسة البابا ثيودوروس الثاني، والعديد من الراهبانيات النسائية والرجالية، ولفيف من الأباء الكهنة من مختلف الطوائف، والعديد من الشخصيات العامة، من رجال الدولة، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، والتعليم، وبيت العائلة، والشمامسة، وأفراد الأسرة، وشعب الرعايا الذي حضر للاحتفال.

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث،  في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا، ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

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