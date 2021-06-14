الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

اليوم.. «رجال الأعمال» تعقد المائدة المستديرة لمناقشة قانون البناء

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد، إنه سيعقد اليوم الإثنين الموافق 14 -6 -2021 المائدة المستديرة لمناقشة العديد من الموضوعات، حيث تأتي أبرز الموضوعات حول أهمية قانون اتحاد الشاغلين وذلك للحفاظ على الثروة العقارية واختصاصات ومهام  اتحاد الشاغلين، كما سيناقش أبرز المواد الخلافية لقانون اتحاد الشاغلين والتي تحتاح تعديل.

 

أبرز العقبات والمعوقات 

 

وأضاف "فتح الله"، فى تصريح له، أن المائدة المستديرة ستتناول مناقشة المهندسة نفيسة هاشم وكيلة أول وزارة الإسكان حول كيفية تحصيل الاشتراكات المالية التى تتعلق بالخدمات والصيانة، وعدم وجود سلطة لاتحاد الشاغلين لتوقيع الجزاءات على المتخلفين عن الدفع. 

 

وأكد نائب رئيس جمعة رجال الأعمال، أنه ستتناول المناقشة عدم تفعيل قانون البناء فيما يخص معاقبة كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن 10 جنيهات وتتعدد بعدد أشهر التخلف عن السداد.

 

وتابع أنه سيتم محاور الفصل في المعاملة بين العقارات السكنية والعقارات التي تشمل أنشطة تجارية بالرغم من وجود فرق كبير بين أسعار تلك الاستخدامات، ومناقشة عدم وجود آلية للتعامل مع الشاغل وغير المقيم الذي يرفض دفع  حصته في مصروفات الصيانة والخدمات. 

 

واستكمل رئيس لجنة التشييد، أنه سيتم مناقشة عدم الرقابة على الأموال التي يتم تحصيلها بواسطة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، كما سيتم مناقش ارتفاع تكلفة الصيانة مقارنة بعوائد وديعة الصيانة.

 

وأكد رئيس لجنة التشييد، أنه سيناقش المطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتفعيل دور المطور العقاري في تأسيس اتحاد الشاغلين، متسألاً عن دور المطور العقاري لرئاسة اتحاد الشاغلين هل هو الأنسب، لافتاً إلى أنه يناقش المائدة المستديرة عبر تطبيق "zoom".

يذكر أنه  بعد التطبيق العملي لقانون اتحاد الشاغلين الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 على مدى 10 سنوات ظهرت بعض المشكلات، ويرجع ذلك غالبا إلى عدم فهم الشاغلين للتطبيق الصحيح للقانون التطبيق الصحيح للقانون والجهة الادارية المختصة وهي الحي وقصور التشريع للغرض الذي من أجله صدر القانون، وهو حماية الثروة العقارية للدولة وحماية الأملاك الخاصة للملاك.

مناقشة قانون اتحاد الشاغلين مناقشة الائحة قانون البناء المطورين العقارين رجال الاعمال المهندسة نفيسة هاشم تردعلى تساولات المطورين العقارين

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