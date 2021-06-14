إيبارشية سوهاج تستأنف الأنشطة الكنسية والخدمات بشكل تدريجى

أعلنت إيبارشية سوهاج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، عن عودة الأنشطة الكنسية، ابتداءاً من اليوم الإثنين.

وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى أن عودة الأنشطة الكنسية ومدارس الأحد بكنائس الإيبارشية بشكل تدريجي وجزئي، وذلك للحد من التجمعات.

وتابعت إيبارشية سوهاج قائلة: "تقسم على مدار الاسبوع ، حسب أعداد كل خدمة بكنائس الإيبارشية".

وشددت الإيبارشية على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من أهمها التباعد بين الأطفال في الخدمات وضرورة التعقيم في الكنائس خلال فترات الخدمة.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استعدادتها لاستئناف الأنشطة الكنسية فصول مدارس الأحد خلال فالترة المقبلة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة، وهي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة المجيد.