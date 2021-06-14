بايدن يكشف أسباب رفضه عقد مؤتمر صحفى مشترك مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اختار عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأسبوع المقبل لأنه لا يريد أن يتم "تشتيته" فيما يخص الظهور العلني لكلا الزعيمين.

وأضاف بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "هذه ليست مسابقة حول من يمكنه القيام بعمل أفضل في مؤتمر صحفي أو محاولة إحراج بعضنا البعض، الأمر يتعلق بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على علاقة أفضل مع روسيا"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونوه بايدن بقوله "لا أريد أن أكون مشتتًا، هل تصافحوا، من تحدث أكثر، وهكذا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو أن نلتقي أنا وهو، وأن نجري مناقشتنا. أعلم أنك لا تشك في أنني سأكون صريحًا جدًا معه بشأن مخاوفنا وسأوضح وجهة نظري حول كيفية تحول هذا الاجتماع وسيوضح من وجهة نظره كيف انتهى الأمر".

وكشف البيت الأبيض أن بايدن سيشارك في مؤتمر صحفي منفرد بعد أن يعقد الزعيمان أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه يوم الأربعاء.

وعلى صعيد آخر، حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تهنئة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، بتوليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويعد الرئيس الأمريكي بايدن هو أول من هنأ بينيت على تولية رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه للعمل معه، بينما لم يوجه أي كلمة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان: "أتوجه بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. واتطلع إلى العمل مع بينيت لتعزيز جميع جوانب العلاقة الوثيقة والدائمة بين الجانبين".

وأضاف بايدن: "ليس لإسرائيل صديق أفضل من أمريكا، والوثائق التي تربطنا هي دليل على قيمنا المشتركة وعقود من التعاون الوثيق، وبينما نواصل تعزيز شراكتنا، تظل واشنطن ثابتة في دعمها لأمن إسرائيل".