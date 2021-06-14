تحديثات على شبكة البيتكوين تزيد الخصوصية وتقلل تكلفة التداولات الرقمية

وافقت مؤسسات التعدين المسئولة عن التداولات الرقمية الخاصة بعملة البيتكوين على تحديث فى نظام التداول الرقمى لاول مرة منذ اربعة أعوام.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أطلق على هذا التحديث الجديد إسم "تاب روت"، والذى من المقرر البدء فى العمل به فى شهر نوفمبر القادم، والذى يمكن من خلاله يمكن إضافة خصوصية أكبر و زيادة فاعلية عمليات التداول على العملات الرقمية بالاضافة الى تقليل التكلفة التى تحتاجها عملية تعدين العملات الرقمية التى تجرى عن طريق أجهزة كمبيوتر عالية التقنية و الكفاءة و بالتالى استهلاك أكبر للكهرباء.



وتضيف هذه التقنية الجديدة خواص من شأنها تمكين اصحاب الاعمال المتوسطة من تقليل تكلفة التداول و كذلك التوصل الى عقود الكترونية من الصعب تتبع مصدرها.



ويقول نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة تعدين يطلق عليها اسم " بوول إن" بهونج كونج أن هذا التحديث الجديد يشتمل على تقنية جديدة و طريقة حسابية على شبكة " البيتكوين شان" تجعل من الصعب قراءة التوقيعات الالكترونية للتعاملات المالية و من ثم الحفاظ على خصوصية اصحاب التداولات.



وأضاف ان هذه النوعية الجديدة من العقود الالكترونية يمكن استخدامها بتكلفة اقل من الطريقة القديمة كما أنها تستخدم فى انواع كثيرة من التعاملات مثل دفع ايجارات مقر السكن بشكل شهرى او تسجيل عقود شراء السيارات، الامر الذى يتيح خصوصية اكبر على هذه النوعيات من التعاملات.



جدير بالذكر أن التحديث الجديد لتقنية التداول الرقمى للبيتكوين يمكن العمل به على الطبقة الاساسية لشبكة البيتكوين أو الشبكة الخفيفة التى يطلق عليها lightening Network” و هى نسخة محدثة تمتاز بسرعة اكثر بكثير فى التعاملات (ارسال واستقبال العملات) بالاضافة الى خصائي و مميزات إضافية.