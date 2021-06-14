الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني يزور الولايات المتحدة نهاية الشهر المقبل

الرئيس الأوكرانى يزور الولايات المتحدة نهاية الشهر المقبل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

 أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن نهاية الشهر المقبل.


وأضاف كوليبا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية أنه "سيعقد اجتماع زيلينسكي - بايدن في أواخر يوليو، وأن الزيارة لن تشمل فقط اجتماعًا مع بايدن ولكن أيضًا عددًا من الأحداث الأخرى".


و بحسب كوليبا، سيتوجه وفد أوكراني كبير إلى الولايات المتحدة، "لأن جدول الأعمال واسع للغاية، و هناك العديد من القضايا".


و نوه وزير الخارجية الأوكراني بقوله "نحن نعد هذه الزيارة بدقة شديدة، و نعمل بالفعل على العناصر الرئيسية لبرنامجها، ولكن الشيء الرئيسي هو أننا نعمل بالفعل على الاتفاقيات الرئيسية. إن نهج الرئيس الأوكراني زيلينسكي هو أننا لا ننخرط في السياحة السياسية.

 

 وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في كييف، وفقًا لوكالة أوكرنفورم الرسمية.

 

وقال زيلينسكي خلال الاجتماع، "إنه لمن دواعي سروري وشرف كبير لي شخصيًا ولأوكرانيا أن أرحب بوفد الولايات المتحدة الأمريكية، شريكنا الاستراتيجي، على هذا المستوى الرفيع. هذا مهم جدا أولا وقبل كل شيء للشعب الأوكراني، لاستقلالنا وسيادتنا، التي تدعمها الولايات المتحدة منذ عام 2014، ونحن ممتنون لكم على هذا الدعم ".

 

 و ذكر مكتب الرئيس الأوكراني أنه بعد المحادثات، سيجري الرئيس الأوكراني زيلينسكي و وزير الخارجية الأمريكي بلينكين مؤتمرا صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام.

 

و أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بان زيارة بلينكن إلى كييف تهدف لتأكيد الدعم الصارم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" من قبل الولايات المتحدة في ظل ما تعتبره "عدوانا مستمرا من قبل روسيا" إضافة إلى الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد.

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