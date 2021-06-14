«الصحة» تصدر خطابا للتعليم لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة
أصدرت وزارة الصحة، خطابًا هامًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، يتضمن خطة وزارة الصحة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا.
والخطاب الذي أرسلته وزارة الصحة يتضمن تعليمات هامة لوزارة التربية والتعليم لاتباعها الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- ضرورة نشر اللافتات الإرشادية بكافة المدراس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوی.
- ضرورة قيام أهل الطالب بإبلاغ الإدارة التعليمية في حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل الإمتحان لتوفير مكان مناسب لتأدية الامتحان.
- كما طالبت وزارة الصحة بتخصيص قاعة منفصلة للطلاب المشتبه في إصابتهم أو المخالطين لحالات كورونا وقاعة أخرى للحالات المصابة.
- التاكيد على توفير أحواض غسيل الأيدي والصابون والمناديل الورقية بدورات المياه الملحقة.
- وضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول.
- قياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.
- توجيه المشتبه فيهم لقاعات مخصصة لهم خلال تواجد الطلاب بقاعات الامتحان.
- التزام كل طالب بالكمامة طول فترة الامتحان.
- أن يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزیع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة .
- ارتداء قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان وخروج الطلاب بانتظام ( طالب يليه طالب بفترة زمنية قصيرة ) بعد انتهاء الامتحان ومنع التزاحم.
- تطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.
- ضرورة إبلاغ رئيس اللجنة فورا لزيارة الوحدة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه على أيا من الطلاب أو المراقبين.
- ضرورة منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.