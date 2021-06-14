«الصحة» تصدر خطابا للتعليم لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة الصحة، خطابًا هامًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، يتضمن خطة وزارة الصحة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا.

والخطاب الذي أرسلته وزارة الصحة يتضمن تعليمات هامة لوزارة التربية والتعليم لاتباعها الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال الإجراءات التالية: