وزير التعليم يكشف حقيقة توزيع عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة توزيعه عدد الأسئلة الامتحانية والدرجات التي أعلن عنها أحد المعلمين على إحدى القنوات الفضائية، والتي تضمنت أن شكل امتحان الثانوية العامة يتكون من 45 سؤالًا بـ80 درجة في اللغة العربية.

جاء ذلك تعقيبا من وزير التربية والتعليم على استفسار أحد أولياء الأمور على جروب "محبي طارق شوقي" عبر تطبيق "واتساب"، حيث جاء نص السؤال: "مساء الخير د.طارق، على قناة dmc خرج الأستاذ ليعلن هذه التوزيعة وأنا أشك فيها تماما، ولكن مع الأسف أحدث بلبلة بين الطلاب لأن القناة استضافات أكثر من مداخلة مع معاليكم فهم يرون فيها مصداقية، ياليت نقطع الشك باليقين في هذه النقطة"

وأضاف السائل: "المعلم قال إن شكل امتحان الثانوية العامة يتضمن 45 سؤالا بـ80 درجة في اللغة العربية".

ليتفاعل وزير التعليم ، بالرد سريعا قائلا: "لا صحة لهذه الأرقام على الإطلاق وليس هذا عدد الأسئلة ولا توزيعها، مع احترامي للمعلم الجليل وأنا لم أشاهد الحلقة، وبالتالي لا أريد نقد السيد المعلم وإنما أوضح الحقيقة أن هذه اجتهادات وليست قرارات".