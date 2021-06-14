وزير التعليم: احتفالنا بأوائل النظام الجديد أكبر وأهم من كل عام

الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل أحد أولياء أمور الثانوية العامة بجروب طلاب مصر وبناء التعليم عبر تطبيق «واتس آب»، حيث جاء نص السؤال: «هل هيكون في أوائل جمهورية ومؤتمر ليهم زي كل سنة ولا السنة دي تختلف؟».

وقال «شوقي»: «تغيير نظام التقييم والتصحيح يقتضي أن يكون احتفالنا بأوائل النظام الجديد أكبر وأهم من كل عام ».

وأعلن «شوقي» - في وقت سابق- موعد الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، وأن الامتحان سيبدأ يوم 21 يونيو الجاري، مؤكدًا أن الطلاب سيحضرون للمدرسة يوم واحد فقط، لتأدية الامتحان ورقيًا وإلكترونيًا، ثم يتم عقد امتحانات بقية المواد من المنزل إلكترونيًا فقط وليس بالبابل شيت.

وأوضح وزير التعليم أن هذه التجربة تهدف إلى تعريف الطلاب على لجانهم الامتحانية النهائية، والحصول على رقم الجلوس، وتهدف إلى اختبار الشبكات الداخلية والخوادم وتدريب الطلاب على النظام الورقي الجديد «البابل شيت»، بالإضافة إلى فهم طبيعة الأسئلة الجديدة.

ويعقد الامتحان لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو المنازل أو التقسيم، بهدف الاستفادة من التجريبية الأخيرة قبل عقد الامتحانات النهائية، مؤكدًا أن الامتحان التجريبي الثالث، يبدأ بمادة العلوم لطلاب شعبة علمي علوم، الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، و مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد الامتحان في مواد العلوم والرياضيات التطبيقية والتاريخ، الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، وسيتم عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخميس الموافق 26 يونيو الجاري لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية

ويعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، امتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.